Atalanta-Inter, il confronto dei dati: ecco dove e come Inzaghi è superiore a Gasp (ma non di molto, c’è speranza)

Di fronte, però, ci sono gli uomini di Inzaghi. L’ex allenatore della Lazio è riuscito a tenere alto il livello nonostante l’addio di Conte e di giocatori importanti come Hakimi e Lukaku. L’Inter, infatti, è ancora la squadra più forte del campionato, non tutti i pronostici lo davano per scontato in estate. Le statistiche ci possono aiutare a capire sotto quali aspetti l’Inter è superiore all’Atalanta, in quali è la squadra di Gasperini a fare meglio e dove le differenze sono più sottili. Ventuno statistiche per togliere ogni dubbio.