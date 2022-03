Atalanta, la Primavera e le altre: ecco come va il meglio del vivaio (con un occhio su Cisse e uno su Muhameti)

C ome sta lavorando il settore giovanile? L’Atalanta, in questa stagione costellata da tantissimi infortuni, può attingere dal proprio vivaio oppure no? Con l’ausilio del solito database di InStat analizzeremo la stagione della Primavera. Il database non offre i dati relativi alla stagione delle squadre under 18 ed under 17, ma proporremo ugualmente un’analisi.