Atalanta, la svolta dello sponsor mondiale spingerà gli incassi oltre i 20 milioni. Viaggio nei marchi storici sulla maglia

S enza nulla togliere all’impegno economico assicurato nei decenni passati dalle aziende bergamasche, il contratto firmato dall’Atalanta con Plus500, diventato main sponsor del club per le prossime tre stagioni sportive, segna un punto di svolta per il club orobico. Il brillante cammino nella Champions League appena conclusa e la qualificazione per la fase a gironi della prossima edizione hanno infatti fatto salire le quotazioni della Dea, ormai oltre il livello delle squadre che lottano per la retrocessione, né tanto meno comparabile con formazioni di centro classifica come Torino, Fiorentina, Sassuolo e Verona. Da splendida realtà esclusivamente nazionale, l’Atalanta si è trasformata in una squadra che piace anche fuori dai confini e che pertanto è diventata un efficace strumento di comunicazione per aziende estere. Lo dimostra l’accordo con Plus500, società cipriota fondata nel 2008, quotata sul segmento premium del mercato principale delle aziende quotate della Borsa Valori di Londra ed inclusa nell’indice FTSE250. Plus500 gestisce una piattaforma di trading online per privati che offre più di 2.500 differenti strumenti finanziari globali principali, tra cui azioni, indici, materie prime, opzioni, EFT, valuta estera e criptovalute. I clienti di Plus500 possono commerciare in più di 50 nazioni e in 32 lingue, operando da diversi sistemi operativi (Windows, iOS, Android e Surface) o direttamente dal web.