Atalanta, l’analisi dei dati di Romero lo incorona miglior centrale della serie A. Chi gli tiene testa? Mancini (guardacaso)

L a sosta dedicata alle nazionali sta per terminare, il ritorno in campo per la Serie A è sempre più vicino e lo sappiamo, saranno dieci finali nella corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. L’Atalanta è quarta, ma le squadre ancora in gara sono tante: l’Inter si è ormai presa il suo posto, per le altre è bagarre apertissima con Napoli, Juventus, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio in lotta per occupare le tre posizioni rimaste. Sappiamo anche che in Serie A la difesa è fondamentale, spesso ad arrivare in alto è chi subisce di meno. La squadra di Gasperini in questa stagione è cresciuta tanto sotto questo punto di vista e lo deve anche a Cristian Romero, arrivato dalla Juventus in estate. Studiato, cercato, inseguito e acquistato per essere messo al centro della difesa dell’Atalanta, dove ha stupito tutti per lo splendido abbinamento tra l’aggressività che lo contraddistingue e una tecnica invidiabile. Abbiamo quindi deciso di confrontare le statistiche di Romero con quelle degli altri grandi difensori del campionato, scegliendone uno per ogni squadra tra le prime sette del campionato. Quindi Bastoni per l’Inter, Tomori per il Milan, De Ligt per la Juventus, Koulibaly per il Napoli, Mancini per la Roma e Acerbi per la Lazio. I numeri sono relativi al solo campionato, ma va specificato che non tutti i difensori selezionati hanno lo stesso numero di partite contro le stesse squadre. Le statistiche sono tratte dai database di Instat, società di cui Corner ha cominciato a servirsi per le proprie analisi statistiche.

Si parte dal confronto uno contro uno, poi il riepilogo completo con le differenze tra i sette.