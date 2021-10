Atalanta, l’annuncio di Luca Percassi. «La tribuna vuota un colpo al cuore, ora un significativo taglio dei prezzi dei biglietti»

Su L’Eco di Bergamo di oggi, lunedì 11 ottobre, Luca Percassi ha rilasciato un’ampia intervista. Ecco lo stralcio che riguarda i prezzi dei biglietti e la politica dell’Atalanta.

I l tema del momento è il prezzo troppo alto dei biglietti che, come conseguenza, ha lasciato ampi vuoti nella gara di Champions con lo Young Boys. «Per noi – dice Luca Percassi – è decisivo il contributo dei bergamaschi, anzitutto allo stadio. A partire dal sostegno della curva, che mi auguro torni al più presto. Non si può prescindere, senza non siamo più l’Atalanta».

Ma per riempire lo stadio servono gesti concreti. Serve abbassare i prezzi dei biglietti.

«Lo sappiamo. Infatti abbiamo rivisto la politica dei biglietti».

Bene. Perché lo stadio vuoto all’esordio del pubblico in Champions, con lo Young Boys…

«È stato un colpo al cuore per noi, per papà. I fatti, nonostante i prezzi fossero più bassi di quelli delle altre squadre di Champions, ci hanno detto che le scelte in alcuni casi non erano corrette, quindi interveniamo».