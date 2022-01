Atalanta, lo stadio sarà finito ad agosto 2023. Tempi e modalità del cantiere della nuova Sud: ecco dettagli e immagini

Procediamo per ordine, sulla base delle indicazioni emerse in 2ª Commissione consiliare lo scorso dicembre durante la presentazione della variante al Piano attuativo dello stadio, poi approvata anche dall’aula. La convenzione tra Atalanta e Comune non è però stata ancora firmata. In quell’occasione i progettisti dello Studio De8, Mauro Piantelli e Carlo Vailati (che è anche direttore dei lavori), avevano definito il quadro in modo molto chiaro.