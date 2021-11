Atalanta, meglio ottavi di Champions con una big o l’Europa League «praticabile»? Il punto (intrigante...) sui gironi di EL

L’ Europa League 2020/21 è stata vinta dal Villarreal e l’Atalanta spera che gli spagnoli possano competere per difendere quel titolo: ciò significherebbe averli battuti e fatti retrocedere al piano di sotto. Lo scontro dell’ultima giornata a Bergamo deciderà il destino delle due squadre, rivali nel gruppo F di Champions: quella scontenta, salvo sorprese, scivolerà in Europa League. Secondo la matematica, è lo scenario più probabile per l’Atalanta: per questo motivo, continuando a sperare in qualcosa di meglio, i nerazzurri devono interrogarsi su quali possano essere le rivali. Con una nota: il format di quest’anno prevede che le vincitrici dei gironi di Europa League accedano direttamente agli ottavi, mentre le seconde vadano a sfidare le retrocesse dalla Champions League. Ciò significa che l’Atalanta – in uno spareggio che funge da sedicesimo di finale – eviterebbe le prime e affronterebbe una seconda, pur non sfoggiando lo status di testa di serie e quindi dovendo giocare l’andata in casa. Derby vietati, quindi niente Lazio o Napoli. Vediamo un po’ di dettagli.