Atalanta, meno 17 al sorteggio di Champions: sogni per cancellare il decennio peggiore del calcio italiano

A l fischio finale di Inter-Siviglia, finale di Europa League, si è concluso il decennio più nero per l’Italia nella storia del calcio, in questo pezzo cercheremo di spiegarvi perché una vittoria della squadra di Conte sarebbe stata davvero importante. Tema è il ruolo dell’Italia nel sistema calcio europeo, sempre più marginale, sempre meno vincente: i migliori risultati sono due finali di Champions League perse dalla Juventus. Non c’è da festeggiare. Anzi, c’è da rimboccarsi le maniche. Perché il calcio italiano ha perso il contatto con le migliori realtà sportive del nostro continente: Spagna su tutti, poi Germania e Inghilterra. La Francia insegue, mentre l’Italia, da sempre tra le migliori, da sempre in cima alle classifiche, oggi arranca. Mancano 17 giorni al sorteggio di Champions: che sia l’anno buono? Possiamo sperarci, ma crederci è davvero difficile.