Atalanta, Miranchuk via a gennaio? I dati spiegano perché non è esploso (e perché, forse, qui non può esplodere)

T ra le file della Atalanta c’è un giocatore che, nonostante si alleni con professionalità assoluta in quel di Zingonia, non riesce ancora a diventare protagonista tra i titolari di Gasperini. Stiamo ovviamente parlando di Aleksey Miranchuk. Il talento russo che è approdato alla corte del tecnico di Grugliasco nel settembre 2020, per una cifra prossima ai 14.5 milioni di euro (fonte Transfermarkt). Il trequartista di Krasnodar è stato uno degli investimenti più onerosi fatti dalla famiglia Percassi in questi anni di gestione. Per tutti però nel momento in cui si concretizzò l’acquisto di Aleksej si trattò di un vero affare, visto che Miranchuk aveva venticinque anni ed una valutazione di mercato prossima ai 18 milioni di euro.