Atalanta, nei dati il boom di Palomino: da riserva a insostituibile. Selezione video: contrasti, duelli, letture difensive

P unto fermo, in tutti i sensi. José Luis Palomino è la certezza dell’Atalanta in questo inizio di 2021/22: perché è uno dei giocatori dal rendimento più alto e perché è l’unico difensore di prima fascia a non essersi praticamente mai fermato. In pochissimo tempo, il tucumano ha rovesciato ogni discorso: era il quarto dei quattro big di difesa, quello che sembrava eventualmente destinato alla partenza. I rumor estivi parlavano di un Cagliari fortemente interessato e poi di un suo rifiuto legato alla voglia di restare a giocarsi le proprie carte a Bergamo: scommessa stravinta, almeno fino a questo momento. Perché Palomino ha aumentato in maniera netta il proprio livello e si sta rendendo protagonista del miglior momento della carriera: al quinto anno a Bergamo, sta raggiungendo picchi mai toccati in passato, almeno con questa continuità.