Atalanta, nell’era Gasp 19 gol incassati nei primi 5’. Il record (ma con una sola sconfitta) del 2018/19. Risuona l’allarme

Diciannove volte a -1

Vecchi fantasmi si ripresentano sull’uscio di Zingonia: l’avvio shock è qualcosa che si è visto più volte dal 2016/17 in poi. Per la precisione, quella di domenica è stata la diciannovesima gara (tra tutte le competizioni) in cui la banda Gasperini è partita con l’handicap. Più di tre volte in media in ogni singola annata, con il boom del 2018/19, quando la situazione si presentò in nove gare. E il tutto limitandoci a considerare soltanto le reti subite nei primi 5’, non contando dunque tutte le altre incassate nella prima fase, dal 6’ in poi.