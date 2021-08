Atalanta, oggi la visita di Hateboer. Zappacosta al suo posto? Ok dai dati (e può giocare anche a sinistra)

L’ arrivo di Pezzella sembrava aver colmato la lacuna sugli esterni palesata lungo tutta la scorsa stagione. L’ex Parma andava a colmare la casella lasciata libera da Ruggeri (uscito in prestito), e riempita all’inizio dello scorsa stagione da Moijca, anche se il colombiano non si era poi dimostrato all’altezza. Così, la dirigenza nerazzurra aveva pensato in questa sessione di mercato di muoversi con largo anticipo. Ma se a sinistra la batteria di esterni sarà certamente composta da Gosens e Pezzella, a destra, dove avrebbero dovuto trovare spazio Hateboer e Maehle, pare che l’olandese abbia ancora seri problemi fisici. L’infortunio che ha infatti colpito Hans a metà della scorsa stagione, con ogni probabilità si trascinerà ancora per qualche mese (il responso si avrà dopo la visita in programma per oggi in Olanda), e costringerà l’Atalanta a muoversi in tal senso, per non lasciare scoperto uno dei ruoli chiave nel sistema di gioco dei nerazzurri. Per Hans, la micro frattura al quinto metatarso del piede continua a dare problemi. Ogni volta che l’olandese (sottoposto in questi mesi a terapia conservativa), ha alzato i ritmi ed i carichi di lavoro, il dolore ha ricominciato a farsi sentire. Con ogni probabilità per Hans si dovrà ora procedere chirurgicamente, con un periodo di stop post intervento che dovrebbe essere di altri due/tre mesi. Per questa ragioni l’Atalanta non vuole rimanere nuovamente scoperta nelle posizioni sugli esterni e tornerà quindi con ogni probabilità sul mercato. L’obbiettivo individuato è Davide Zappacosta un ex nerazzurro, che tornerebbe volentieri a vestire la maglia dell’Atalanta. Vediamo in questo approfondimento le sue caratteristiche.