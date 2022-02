Atalanta-Olympiacos, carta d’identità degli avversari: da vecchie conoscenze (anche di Gasp) a giovani talenti

L’O lympiacos di Pedro Martins è una squadra eclettica, capace di cambiare modulo spesso, anche a partita in corso. Modellata sul 4-2-3-1, nell’ultimo periodo la formazione biancorossa si è abituata a giocare con la difesa a tre (quindi con un 3-4-3 che in realtà è un 5-4-1), sfruttando l’acquisto del veterano Manolas, anche per prepararsi alla partita con l’Atalanta. Ma, togliendo un centrale di difesa, restano soluzioni utilizzabili il 4-2-3-1 e il 4-3-3.