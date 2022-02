Atalanta-Olympiacos vista da Alberto Brignoli, portiere bergamasco in Grecia. «Nerazzurri superiori, passeranno»

A lberto Brignoli non sa proprio stare fermo. Un bel giorno, da portiere, si spinse in attacco segnando un gol che entrò nella storia, in Benevento-Milan. E, più in generale, nella sua carriera si è mosso un po’ ovunque, dalla A alla B, dalla Spagna alla Grecia, dove ha trovato casa la scorsa estate: nel suo curriculum, manca solo Bergamo, la sua città (è di Albano Sant’Alessandro). Oggi, Brignoli è il portiere del Panathinaikos: conosce bene il campionato ellenico e l’Olympiacos, euro-rivale dell’Atalanta. A cui ha impedito di fare gol, sia all’andata che al ritorno.