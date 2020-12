Atalanta, ora scegli il prossimo sogno: dal Bayern al Real, o le grandi rivincite con Borussia e Psg. Ottavi, nell’urna solo big

B ayern Monaco, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Real Madrid: sembra la rosa delle favorite alla vittoria della Champions, ma in realtà è l’elenco delle possibili avversarie dell’Atalanta agli ottavi. La prima fase si è conclusa con un sospiro di sollievo, ma il bello (o il brutto: dipende dai punti di vista) deve ancora venire.

Il sorteggio di lunedì (alle 12) a Nyon dirà chi i nerazzurri incroceranno nel primo turno di eliminazione diretta, in programma tra febbraio e marzo: l’andata si giocherà tra martedì 16, mercoledì 17, martedì 23 e mercoledì 24 febbraio, il ritorno tra martedì 9, mercoledì 10, martedì 16 e mercoledì 17 marzo (le otto partite verranno spezzate in due tronconi). L’Atalanta, seconda nel proprio girone dietro al Liverpool, affronterà una testa di serie e giocherà in casa l’andata. Il calendario prevede poi i quarti ad aprile, le semifinali tra fine aprile e inizio maggio e la finale il 29 maggio a Istanbul: tutti vogliono arrivare fin lì. Stando al futuro prossimo, il sogno atalantino è un abbinamento morbido agli ottavi, come un anno fa: il sorteggio del dicembre 2019 fu benevolo e regalò la più debole delle teste di serie, ma quest’anno non sembra proprio esserci un Valencia in circolazione.