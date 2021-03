Atalanta, per Hateboer in Olanda la visita al piede. Analisi dell’infortunio al metatarso: ecco perché serve tempo

Oggi, lunedì 29 marzo, Hans Hateboer in Olanda sarà sottoposto a una visita importante, che proverà a definire i tempi di recupero possibili dal suo infortunio al piede sinistro. Qui Robin Albergoni spiega perché questo inconveniente richiede tempistiche così lunghe, anche a prescindere dal tipo di recupero che si decide di intraprendere.

L’ Atalanta è ormai da settimane che rinuncia al suo esterno Hans Hateboer. Il difensore olandese infatti è alle prese da tempo con un problema al metatarso, e nelle ultime ore si sarebbe recato in Olanda per un consulto medico. Non avendo ufficialità riguardo all’entità dell’infortunio possiamo supporre si tratti di una comune patologia che colpisce gli atleti, ovvero una frattura del 5 metatarso e il conseguente difficile recupero.In questo approfondimento cercheremo di spiegare la tipologia di infortunio, le opzioni per risolverlo e i tempi di recupero.