Atalanta: preso Boga, ecco cosa resta da fare. In salita il mercato delle altre big: solo l’Inter non ha «urgenze»

Al giro di boa la capolista arriva con grandi certezze. Gli addii di Lukaku e Hakimi e quello forzato di Eriksen sembrano passato remoto. Qualche ritocco però ci sarà: un puntello potrebbe essere messo sulla corsia di sinistra, per dare a Inzaghi un’alternativa a Perisic. Si parla per esempio di Lucas Digne, 28enne laterale francese dell’Everton (ed ex di Roma e Barça). Il nodo economico spingerebbe però l’Inter a operare soprattutto tramite prestiti. E se ci fosse un colpo grosso? Gli ultimi rumors portano a Gianluca Scamacca del Sassuolo, anche se in avanti l’Inter ha già buone sicurezze. Le uscite sono tra i comprimari: con le valigie pronte ci sono Vecino, Sensi e Kolarov (quest’ultimo potrebbe addirittura ritirarsi).