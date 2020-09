Atalanta, proviamo a capire chi è Mojica. Carriera non esaltante, dati confortanti (ma di B) per un mancino a tutta fascia

D opo aver inseguito il terzino sinistro del Barcellona, Junior Firpo, l’Atalanta nella tarda serata di lunedì ha ripiegato sull’esterno sinistro del Girona (Segunda Division spagnola), Johan Mojica. L’arrivo del terzino colombiano, fa presumere (a meno di sorprese dell’ultima ora) che Robin Gosens resterà a Bergamo. Sono infatti diversi i profili delle due operazioni, sia sotto l’aspetto tecnico, che quello economico. Quella che avrebbe condotto Firpo all’Atalanta, avrebbe comportato un notevole impegno economico, sostenibile solo dopo una cessione di valore. L’arrivo di Mojica, fa invece presagire la partenza di una riserva, probabilmente quella di Reca, peraltro mai impiegato nelle amichevoli estive sin qui giocate. Dal punto di vista tecnico, Firpo vantava numeri da ottimo giocatore, in crescita, con 17 presenze in Liga, 4 in Champions League e 2 in Copa del Rey, tra le file dei blaugrana del Barcellona. Per Mojica, nonostante i 28 anni, le presenze in Liga si limitano a 43 tra le file del Girona e Rayo Vallecano, con nessuna rete all’attivo. Scopriamo più nel dettaglio di che giocatore si tratta.