Atalanta, punto sui prestiti. Due buone: l’esordio di Okoli e Kraja in Under 21. Una cattiva: povero Varnier, un altro crac

E ccoci tornati alla consueta rubrica dedicata ai giocatori atalantini sparsi, in prestito, per l’Italia e anche all’estero. La pausa dedicata alle nazionali ha fermato serie A e serie B e ha invece permesso alla serie C di recuperare diverse partite che mancavano all’appello a causa della situazione sanitario nazionale. Questo ha consentito a quasi tutte le formazioni di allinearsi a livello di partite giocate e quindi anche i dati, relativi ai giocatori, risultano ora quasi del tutto omogeni e permettono una lettura più corretta. Questa volta iniziamo dalla cronaca anziché dai numeri e segnaliamo alcuni fatti accaduti che ci permettono di aggiornare immediatamente la situazione. Purtroppo la prima di queste notizie è negativa e riguarda Varnier. Il ragazzo, che stava facendo bene a Pisa, ha avuto un nuovo contrattempo fisico (segnalato anche da alcuni lettori) che lo ha fermato. Sul sito ufficiale della squadra toscana è riportato che si tratta di un trauma distrattivo di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e che fra un paio di settimane verranno effettuati ulteriori accertamenti per definire le tempistiche del rientro. Al di là dell’entità dell’infortunio si tratta sicuramente di una brutta tegola per tutti. Per il ragazzo, per il Pisa e in prospettiva per l’Atalanta.