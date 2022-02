Atalanta, quanti punti per la Champions? Una buona notizia: ne serviranno meno degli anni scorsi, ecco le proiezioni

Q uello che stiamo vivendo è un campionato di Serie A anonimo, la giornata appena conclusa ne è la conferma. Nessuna delle prime sette in classifica è riuscita a vincere, non succedeva dalla stagione 2004-2005, ma questa volta senza scontri diretti. La classifica ci racconta una lotta caldissima per le prime sei posizioni, quelle che valgono Champions ed Europa League. Per tutte, il settimo posto (valido per la Conference League) sarebbe un fallimento. Tutto può ancora succedere, questo periodo dell’anno è sempre ricco di sorprese, ma Inter, Milan e Napoli hanno preso un vantaggio importante sulle inseguitrici. Per Juventus e Atalanta è tutto ancora aperto, ma servirà sbagliare pochissimo e una rimonta rappresenterebbe un evento eccezionale. Non va esclusa, la squadra di Gasperini lo sa bene, basta ricordare la cavalcata fino al terzo posto della stagione 2018-2019. C’è qualche similitudine tra quell’annata e quella in corso, ma andiamo con ordine. Per capire la situazione della Serie A, abbiamo deciso di controllare quanti punti sono serviti, nelle ultime quattro stagioni, per accedere alla Champions League. Ci siamo fermati al campionato 2017-2018 perché fino al precedente erano soltanto le prime tre ad entrare nella massima competizione europea. Per confrontare le scorse annate abbiamo fatto una proiezione dei punti che avrebbero le prime sette al termine della stagione nel caso rispettassero la media punti ottenuta finora.