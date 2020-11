Atalanta, quanto pesa la Champions? Terzultima per punti tra A, Liga, Premier e Bundes. I dati: Europa League più leggera

S i è parlato tantissimo, complici i risultati ottenuti in campionato, di quanto le coppe europee stiano influendo sulla stagione dell’Atalanta. Perché quest’anno la Champions League si gioca per tre settimane di fila e non più una volta ogni due, com’è sempre stato nelle scorse stagioni. L’impegno in una competizione così brucia un’immensa quantità di energie, forse addirittura più mentali che fisiche. Gasperini lo ha ribadito più volte: «Sarà un campionato strano, bisogna sapersi adattare». Quel che sembra mancare oggi alla sua squadra, la capacità di staccare la testa e riattaccarla al momento giusto, tra un impegno e l’altro. Ma in una stagione così particolare, fatta di tanti impegni - in mezzo ci sono anche le nazionali - e una scarsa preparazione in estate, chi sta faticando di più a reggere il doppio impegno? Ci siamo guardati in giro, tra Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga, per capire quali sono le squadre che hanno fatto meglio nelle partite giocate tre giorni prima o dopo le coppe europee, e quali hanno conquistato più punti tra campionato e Champions o Europa League.