Atalanta regina del «settebello». Tutti i dati: c’è chi ne ha fatti anche 8... e pure 9 - 5 video

A ssistere a 7 gol in una partita di Serie A è meno raro di quanto si pensi: quest’anno è già accaduto 7 volte e in un’altra partita i gol realizzati sono stati addirittura 8. Stiamo naturalmente parlando dei gol complessivamente messi a segno dalle due squadre: ci sono stati un 5-2, due 4-3 e tre 3-4. E poi c’è l’Atalanta, vincitrice in casa contro l’Udinese per 7-1 e a Torino per 7-0. Come avrete quindi capito la Dea è l’unica squadra di Serie A autrice quest’anno di 7 gol in un’unica partita. Peraltro nessuna delle altre 19 formazioni è riuscita a totalizzare 6 gol all’attivo e 5 reti in un match li hanno realizzati solo il Cagliari (con la Fiorentina), il Parma (contro il Genoa), la Sampdoria (vittima il Brescia), la Lazio (con la Sampdoria), oltre all’Atalanta, autrice dei 5-0 al Milan e al Parma. Ma non è certamente tutto.