Atalanta, sale l’età della rosa. In 4 stagioni di Gasp dai 25 ai 27,3 anni. Tutti i dati e le tabelle

S econda pausa per le nazionali di questa stagione, tempo di primi bilanci. E di analisi. Oggi parliamo di età media: spesso negli ultimi anni si è parlato di ringiovanire il campionato di Serie A e, in questo senso, la strada intrapresa sembrerebbe quella giusta. Ma in Italia, va detto e sottolineato, non siamo ancora ai livelli degli altri migliori campionati europei, solo La Liga spagnola fa peggio di noi. L’Atalanta, nel suo piccolo, se la cava. Non eccelle, ma non delude. E con l’arrivo delle competizioni internazionali ha avuto sempre più bisogno di esperienza.