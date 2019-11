S ei novembre 2019, una serata storica per l’Atalanta e non solo in termini sportivi, grazie alla conquista del primo punto in Champions League: la gara con il Manchester City ha infatti fatto registrare il nuovo record di incassi per la società nerazzurra, stracciando il primato stabilito il mese scorso, sempre a San Siro, contro lo Shakhtar Donetsk.