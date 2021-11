Atalanta, scopriamo Madueke, talento inglese del Psv con dati ai livelli di Ilicic. Tiri, dribbling, azioni di destro: 3 video

C hi è Noni Madueke, l’esterno classe 2002 del PSV Eindhoven che, stando a quanto si dice, sembrerebbe essere nei radar dell’Atalanta? Abbiamo approfondito il tema e, grazie all’infinito database di InStat Scout, cerchiamo di entrare nei dettagli del rendimento di questo ragazzo. Chukwunonso Tristan Madueke, meglio noto come Noni Madueke, nasce a Londra il 10 marzo 2002. Muove i primi passi nelle giovanili del Tottenham e, nel 2016/17, viene aggregato all’Under 18 nonostante la giovanissima età. È un esterno mancino e gioca a piede invertito, ma non disdegna comunque l’utilizzo del piede destro. Nel 2018 lascia gli Spurs per sua scelta. Viene acquistato dal PSV Eindhoven e, dopo una stagione in Primavera ed un breve passaggio nello Jong PSV, squadra riserve che milita nella seconda divisione olandese, l’Eerste Divisie, diventa aggregato fisso in prima squadra. Debutta in un pareggio, per 1-1, contro il VVV-Venlo il 19 gennaio 2020. Di origini nigeriane, ha disputato svariate partite con le nazionali giovanili inglesi. Passiamo ora all’analisi del calciatore, la parte divertente.