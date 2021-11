Atalanta, sei stagioni di Gasperini allo specchio: dalle origini del fenomeno all’ultima partita, cosa dicono i dati

Tiri e gol fatti

La stagione in corso non è la più prolifica delle sei prese in esame, anzi si pone nelle parti basse della classifica. E’ soprattutto la stagione peggiore nel rapporto fra tiri totali e tiri nello specchio della porta, pur essendo la stagione in cui si è tirato maggiormente. Quest’ultimo dato va in controtendenza con quanto a volte affermano i tifosi, e cioè che spesso si tiri poco. L’Atalanta di quest’anno ha tirato molto, ben 186 volte, ma solo 54 tiri (29%) sono stati indirizzati verso la rete.