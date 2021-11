Atalanta, tutti i dati sui giocatori in prestito. La bella sorpresa di Zortea, che gioca in A. Exploit di Kobacki, Gollini non gioca

L a pausa novembrina per le nazionali consente di fare alcuni primi bilanci. Sotto la lente d’ingrandimento mettiamo in questa occasione i calciatori atalantini in prestito, le loro prestazioni, i numeri e l’andamento generale. Come sempre partiamo con la situazione infortunati. Quest’anno la palma della sfortuna spetta ad Arkadiusz Reca. Il calciatore polacco, che lontano da Bergamo ha sempre fatto il suo dovere, ha iniziato la stagione allo Spezia con un infortunio al retto femorale, poi è incappato nel Covid e ultimamente nuovo stop per ricaduta del primo infortunio. Per lui una presenza sola e 4 minuti totali. Davvero poco per un calciatore che nelle precedenti esperienze di prestito è sempre risultato fra i più presenti. Le altre situazioni negative, a livello fisico, riguardano in generale tutti calciatori in prestito a formazioni di Serie A. Tutti hanno dovuto fare i conti con alcuni contrattempi: Kovalenko, Colley, Sutalo e Ruggeri, che risulta ancora indisponibile. Alcuni di loro sono poi tornati disponibili ed hanno iniziato a guadagnare spazio nelle rispettive squadre. Vediamo ora tutti i dati e le storie, nel dettaglio.