Atalanta, un 2020 faticoso per i giocatori in prestito. Ecco i dati. Il capocannoniere viene dall’Etiopia: Zambataro

F inisce il 2020 e tiriamo le somme, per quanto riguarda i prestiti atalantini, di questa prima parte di stagione. Una precisazione per quanto riguarda i dati raccolti. Quelli relativi a Serie A e Serie C sono riferiti sino al turno disputato all’infrasettimanale del 23 dicembre mentre per quanto riguarda la Serie B i dati sono aggiornati alle partite giocate il 27 dicembre. Come già detto in altra occasione, le diverse formazioni, all’interno della stessa categoria, viaggiano ormai, al netto di qualche eccezione, a parità di incontri per cui i dati sono quasi del tutto omogenei. Il primo numero che prendiamo in esame è quello dei minuti disputati rispetto ai minuti giocabili. Dobbiamo subito segnalare che rispetto all’ultima rilevazione (38,2%) di fine novembre il dato peggiora (37,1%). Va detto che sono le prestazioni relative a Serie C e ai campionati esteri a determinare questo peggioramento. La serie A infatti guadagna quasi due punti percentuali passando da dal 36,3% di saturazione al 38,1% ma è soprattutto la serie B a fare un deciso salto in avanti portando il suo indice dal 22,4% al 27,6%. In serie A il vero trascinatore è Reca che titolarissimo nel Crotone ha saputo regalarsi anche il primo gol della sua carriera in Serie A.