di Valerio Mazzola

I campionati di calcio italiani sono finiti, o quasi (manca la fase finale della Serie B), ed è quindi tempo di bilanci a tutti i livelli. Noi, come al solito, ci occupiamo di quelli che riguardano i giocatori atalantini in prestito nelle diverse categorie e nelle varie società. È stata un’annata particolare e non tutti i giocatori hanno terminato il loro percorso in modo regolare; in Serie C ad esempio tutte le formazioni non hanno disputato il numero di partite previste all’inizio.