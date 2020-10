Atalanta, un esercito di giovani in prestito: tutti i nomi e i contratti. Meno ragazzi in C, di più in B: buon segno

I l calciomercato estivo/autunnale è finito ed è venuto il tempo di fare l’appello di tutti i giocatori che gravitano nell’orbita Atalanta. Le fonti delle informazioni che andremo a descrivere sono ovviamente i siti ufficiali di diverse squadre; in prima battuta quello dell’Atalanta ma non solo, abbiamo approfondito e ricercato le notizie anche attraverso i siti ufficiali di altre formazioni o quelli specialisti di calcio. Una prima precisazione riguarda il metodo con cui abbiamo considerato quali sono i giocatori che appartengono ancora alla famiglia Atalanta. Si tratta dei calciatori ceduti in prestito temporaneo, quelli trasferiti con la formula «definitivo con recompra» (il modo nuovo per definire la vecchia comproprietà) e quelli mandati ad altre formazioni in prestito temporaneo con diritto di opzione. Abbiamo incluso quest’ultima categoria perché se è vero che questo prestito solitamente sfocia in un acquisto è altrettanto vero che finché l’opzione non viene esercitata il giocatore è a tutti gli effetti atalantino. Non sono stati invece presi in considerazione i giocatori ceduti temporaneamente ma che nella clausola hanno l’obbligo di acquisto. Dietro questa formula vi sono spesso clausole particolari, clausole che però non sono quasi mai di pubblico dominio e per questo abbiamo deciso di considerare questi giocatori ormai nelle disponibilità delle squadre che li hanno tesserati.