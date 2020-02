Si insegue un sogno che in parte è già stato realizzato dopo la qualificazione oltre la fase a gironi iniziata non certo nel modo migliore con tre sconfitte consecutive.

Gasperini propende per una formazione con un falso nove, non c’è Zapata che parte dalla panchina, cambia il modulo e in avanti c’è il trio Pasalic, Ilicic e Gomez. A sostegno a centro campo Freuler, Hateboer, de Roon e Gosens. In porta Gollini e in difesa il solido e consolidato trio Toloi, Palomino e Djimsiti.

Segui le fasi salienti del match qui dalle 21 .