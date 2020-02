R agazzi, ci siamo. C aspetta l’appuntamento con la storia: mercoledì sera si gioca Atalanta-Valencia, andata degli ottavi di finale di Champions League. Mai i nerazzurri e i loro tifosi erano saliti tanto in alto nelle gerarchie internazionali. E «L’Eco di Bergamo» scende in campo con un inserto speciale di 24 pagine, all’interno del giornale in edicola, tutto dedicato all’evento. Potete leggerlo interamente qui sotto.