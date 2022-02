Atalanta, Zapata dal guru finlandese per evitare l’ operazione: ci sono speranze. Ecco il video del momento dell’infortunio

Z apata in Finlandia: il mago dei tendini aprirà un piccolo spiraglio? L’Atalanta è in apprensione e aspetta di capire cosa succederà al proprio bomber: oggi è in programma una visita di controllo dal professor Sakari Orava, a Turku. È un momento chiave: si saprà se è necessario l’intervento chirurgico e, anche in base a quello, si avrà un’idea della tempistica.