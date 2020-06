Atalantini in prestito: dove eravamo rimasti? Agli exploit di Pessina (in A) e Del Prato (in B). Ecco tutti i dati

R iparte il calcio e tutti i calciatori, quelli che militano nell’Atalanta e tutti gli atalantini in prestito sparsi per l’Italia, sono ormai prossimi al ritorno in campo. Li abbiamo lasciati circa tre mesi fa e ora, prima di affrontare l’ultima parte dei diversi campionati, analizziamo come è stato il loro percorso sino ad ora. Al momento della pausa erano 45 i giocatori atalantini in prestito, interessati ai tre campionati maggiori italiani. Rispetto ai vari prestiti effettuati durante il mercato estivo del 2019 vi è stata poi la cessione definitiva di Kulusewski. Nella sessione invernale infine vi sono stati alcuni giocatori che hanno cambiato casacca pur restando di proprietà atalantina. Abbiamo esaminato la qualità delle prestazioni di questi calciatori attraverso le loro presenze e i minuti giocati. L’unico nostro giocatore che ha fatto il pieno, a livello di presenze, è Berisha che su 26 partite è sempre sceso in campo totalizzando così il 100%. Dietro di lui una nutrita schiera di ragazzi che hanno superato ampiamente il 90% delle presenze.