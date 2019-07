Benvenuti a Merthyr Tydfil, l’Inghilterra provincia di Atalanta

di Marco Sanfilippo

A Merthyr Tydfil non sono soltanto affezionati, sono innamorati pazzi dell’Atalanta da quasi 32 anni e non scherziamo affatto. Lo stadio di Penydarren Park trasuda nerazzurro: sulle pareti magliette nerazzurre, una gigantografia di Stromberg che stringe la mano al capitano gallese Beattie, il gagliardetto ufficiale di una storica sfida, Merthyr Tydfil-Atalanta 2-1 del 16 settembre 1987, andata del primo turno di Coppa delle Coppe, quando i carneadi gallesi beffarono i «giganti» italiani, definizione dei giornali dell’epoca. Ma lo stesso stadio è legato all’Atalanta considerato che, costruito nel 1908, fu rimodernato proprio per il match del secolo, per loro, con la costruzione di addirittura tre settori prefabbricati, prima c’era solo una vecchia tribuna. Lo gremirono ottomila spettatori, circa 1.500 da Bergamo.