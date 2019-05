S ì, l’anno prossimo sarà di nuovo derby. La rivalità con il Brescia c’è ed è fortissima, sentita, radicata nella storia e nella tradizione che i tifosi dell’Atalanta portano avanti da sempre. La dimostrazione è quel pizzico di felicità provata dal popolo nerazzurro mercoledì 1 maggio: la vittoria delle rondinelle contro l’Ascoli, a sancire la promozione in Serie A. Non certo per un fatto di simpatia, ma per la possibilità di vivere di nuovo le emozioni che solo un derby può regalare.