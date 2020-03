Bentornato, Duvan: con Gasp gol raddoppiati. Tutti i suoi dati e la storia delle triplette (con 2 video)

«È stata una partita da sogno, non avevo mai segnato tre gol in carriera, volevamo vincere per regalare una gioia ai nostri tifosi», firmato Duvan Zapata. Ieri dopo la vittoria con il Lecce? No, quasi dieci anni fa. Rilascia queste dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti dopo la vittoria dell’America de Cali sul Deportivo Pereira, durante la stagione 2011. Il colombiano non segnava da quasi un anno e quella tripletta diete slancio alla carriera dell’attaccante che ora fa esultare, domenica dopo domenica, i tifosi dell’Atalanta. E Gasperini, certo. L’allenatore che ha creduto in lui fin da subito. Lo ha aspettato, lo ha fatto crescere, lo ha fatto esplodere definitivamente e poi diventare un vero e proprio top player, cercato da mezza Europa la scorsa estate. D’altronde un giocatore così, nell’Atalanta che ha stracciato ogni proprio record legato alla fase offensiva, non poteva che essere devastante. Lo aveva ammesso lo stesso Zapata, circa un anno fa: «Se non segno con Gomez e Ilicic vicini, quando lo faccio?». Come dargli torto. Ora vediamo un po’ di dati, perché questa crescita è descritta bene anche dai numeri.