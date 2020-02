Bilancio nerazzurro contro bilancio... in profondo rosso. I conti del Valencia: mezzo miliardo di debiti

D al punto di vista economico e finanziario, tra Valencia ed Atalanta sembrano viaggiare su due universi paralleli: una fattura quasi il doppio dell’altra ma presenta utili risicati e lamenta un debito mostruoso. L’altra invece ha ricavi più contenuti ma un profitto decisamente più elevato e tiene sotto controllo l’indebitamento. Nell’ultimo bilancio, relativo alla stagione sportiva 2018/2019 e certificato da Ernst&Young lo scorso 2 ottobre, il Valencia ha esibito il fatturato più alto della sua storia: ben 184,677 milioni di euro. L’aumento rispetto alla stagione 2017/2018 è stato di oltre 79 milioni di euro, equivalenti al 75 per cento. Nel 2017/18 infatti il club spagnolo non giocò in Europa essendo arrivato solo 12° nella Liga 2016/17. E l’Atalanta? Ora vediamo tutti i numeri.