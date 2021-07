Buon viaggio, Atalanta. La stagione che comincia e le difficoltà di un mercato in cui tenere i fari spenti è sempre più difficile

A rchiviato solo ieri il campionato europeo per nazioni, è già tempo di “raduni” per i club di tutta Europa, compresi ovviamente quelli della nostra Seria A. Tra questi, proprio oggi si raduna a Zingonia agli ordini di Gasperini anche l’Atalanta. Nei primi giorni di ritiro, saranno assenti tutti i giocatori che sono stati impegnati in queste settimane con le relative nazionali. Non ci saranno nemmeno volti nuovi (provenienti dal mercato) agli ordini di Gasperini, ad esclusione di qualche giocatore rientrato a Bergamo dopo aver giocato in prestito la passata stagione, e qualche giovane primavera aggregato momentaneamente alla prima squadra. Juan Musso, che per ora è l’unico acquisto concretizzatosi nelle passate settimane, giungerà a Bergamo assieme al gruppo dei sudamericani, essendo stato impegnato in “Copa America” con l’Argentina.