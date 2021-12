Calcio, cosa è successo in Sudamerica? Ecco dati e nomi da segnarsi. E l’L’Atalanta? «Vince» 2 volte con Arana

Il campionato di Primera división si è concluso il 12 dicembre ed ha visto la vittoria del River Plate. Per la banda questo appena vinto è il campionato numero 37 in bacheca. Dopo svariate riforme, in cui ha sicuramente inciso anche il Covid-19, si è optato per un unico girone di sola andata. La prima classificata si qualifica di diritto alla Copa Libertadores. Le altre squadre partecipanti alle coppe internazionali sono determinate dalla classifica aggregata che tiene conto dei risultati di questo campionato e della Copa de la Liga Profesional.