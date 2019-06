Calcio femminile, che paradosso. Il boom di passione fa soffrire il Mozzanica

di Matteo Spini e Roberto Belingheri



T utti pazzi per il calcio femminile, anche troppo. Il boom delle attenzioni verso il pallone rosa ha pure un paradossale rovescio della medaglia, che produce conseguenze pesanti: Bergamo rischia fortemente di uscire dalla mappa. Il vecchio Mozzanica –che negli ultimi due anni ha mutato il proprio nome in Atalanta Mozzanica dopo l’apparentamento con il club nerazzurro- potrebbe non partecipare al prossimo campionato. Anzi, al momento, la sua iscrizione è altamente improbabile.