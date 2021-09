Calciomercato, caccia alle occasioni tra gli svincolati? InStat Index, ecco la top 11 (non solo bidoni, qualcosa di buono c’è)

M ercato finito? Sì, certo. Non quello degli svincolati, però. Parliamo di tutti quei giocatori il cui contratto è scaduto prima del 31 agosto, giocatori che possono essere quindi presi a parametro zero. Sono spesso delle occasioni per club in difficoltà: Ribery, per esempio, non ha rinnovato con la Fiorentina e andrà alla Salernitana, con l’obiettivo di ottenere una salvezza che, ad oggi, sembra piuttosto complicata. Grazie all’Instat Index e ai valori di mercato di Transfermarkt, abbiamo selezionato gli undici migliori svincolati del panorama mondiale. Ve li raccontiamo, seguendo l’ordine del nostro Index, dal più basso al più alto.