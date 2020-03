Campionati e coppe sospese: ecco perché non è possibile non assegnare i titoli. E com’è finita nei precedenti

M ettendo per un istante da parte le preoccupazioni per la salute individuale e collettiva, i pensieri di carattere sportivo dei tifosi atalantini riguardano la prosecuzione del campionato italiano e della Champions League. Possibile che vengano entrambe annullate e i rispettivi titoli non assegnati proprio ora che l’Atalanta è ai quarti della coppa dalle grandi orecchie e quarta, ovvero virtualmente qualificata per la prossima Champions, in Serie A? Vediamo la situazione, e uno sguardo su qualche precedente.