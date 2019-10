A Fabio Capello basta uno squillo: «Pronto?», risponde subito. Forse aveva il cellulare in mano perché era in attesa di una chiamata personale. Può darsi, fatto sta che, una volta beccato al telefono, ora il problema diventa trattenerlo. Come si fa?

Buongiorno, signor Capello. Sono un giornalista de «L’Eco di Bergamo». Lei ha commentato per Sky la Champions. Senza farle perdere troppo tempo, posso chiederle come ha visto l’Atalanta?

«L’Atalanta?».