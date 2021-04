Caso Gasp, i precedenti ai Tribunali Antidoping. In Italia Jankto e Totti «perdonati». All’estero... quanti guai

N on si spengono le polemiche per I 20 giorni di squalifica che rischia Gian Piero Gasperini per condotta offensiva nei confronti della struttura antidoping. Le accuse all’allenatore dell’Atalanta riguardano il comportamento tenuto domenica 7 febbraio in occasione seduta di allenamento a Zingonia in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Secondo la Procura federale, Gasperini avrebbe «inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi». Siamo andati in cerca della «giurisprudenza», ossia le decisioni assunte dal Tribunale Nazionale Antidoping in casi analoghi. Non sono molti, ma qualcosa di significativo c’è.