A ncora qualche settimana e sarà campionato. Un’estate calda, tra amichevoli e mercato. Noi, nel frattempo, vi stiamo portando in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi che portano lo stesso nome dell’Atalanta, per scoprirne curiosità e perché no, anche qualche similitudine. Siamo partiti da un asteroide, poi un lago, una spiaggia, un’antica cittadina greca. Ora ci spostiamo nel lontano Brasile, per raccontare la storia della Fazenda Atalanta, una fattoria a nord di San Paolo, Brasile. E non è una fattoria qualunque, anche solo per il nome che porta.