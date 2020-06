Cento giorni dopo Valencia, l’Atalanta incrocia le dita: Ilicic riprenda la sua serie da record. Tutti i dati (e un video da brividi)

J osip Ilicic, dopo la vittoria dell’Atalanta a Valencia e la sua fantastica prestazione, ha definitivamente abbandonato la qualifica di giocatore «genio e sregolatezza» ed è salito alle cronache di tutto il mondo che lo celebrano ora come uno dei migliori Top Player ancora in gioco, con Messi e Ronaldo, nella fase finale della Champions League che speriamo possa riprendere nei prossimi mesi. In questo articolo, a ormai poche ore dalla ripartenza del campionato e a 100 giorni esatti da Valencia, vogliamo evidenziare come nel corso della stagione l’attaccante sloveno abbia in realtà decisamente cambiato passo solo a partire dalla fine del 2019 mentre nella fase iniziale del campionato ha sicuramente viaggiato su alti standard, sempre indispensabili per la manovra d’attacco atalantina, ma comunque in linea con le stagioni precedenti. Ricordiamo, insieme a belle prestazioni, anche una gara piuttosto anonima in quel di Manchester, un rigore sbagliato a San Siro contro lo Shakhtar ed una espulsione sicuramente ingenua contro il Cagliari preludio di una bruciante sconfitta interna. Ma vediamo tutti i dati.