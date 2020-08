Champions, Atalanta in terza fascia: ecco tutti i conti e le possibili avversarie. Lo spauracchio? Il Barça in seconda fascia

D unque, l’Atalanta sarà in terza fascia nel sorteggio della fase a gironi di Champions League, in programma il 1° ottobre ad Atene (Grecia). Questo nonostante siano noti solo i nomi di 26 delle 32 squadre che disputeranno la coppa dalle grandi orecchie. Le restanti 6 usciranno infatti da una lunga fase di qualificazione che sta coinvolgendo 53 squadre. Finora sono state giocate 33 sfide, tutte in gara secca e altrettante formazioni sono state eliminate dalla Champions League 2020/21, anche se tutte queste hanno una seconda possibilità, in Europa League. Sedici delle 20 squadre ancora in lizza giocheranno il Terzo Turno Qualificazione, sempre in gara unica, alcune il 15 settembre, altre il giorno dopo: il sorteggio di questa fase avverrà il 31 agosto. Alle 8 vincenti si uniranno 4 squadre, le campioni nazionali dei Paesi al 12° (Austria), 13° (Repubblica Ceca) e 14° posto (Grecia) del ranking per nazioni e la terza classificata nel campionato al 6° posto del ranking (Russia). A differenza delle fasi precedenti però le 6 sfide dei Playoff prevedono partite di andata (22 e 23 settembre) e ritorno (29 e 30 settembre), giusto alla vigilia del sorteggio della fase a gironi. Difficile pronosticare al momento il nome delle 6 promosse in Champions League perché in questo mese le sorprese sono state molteplici.