Champions, Gollini da un record all’altro. Prima più battuto, ora primato d’imbattibilità

I nsieme alla Juventus, l’Atalanta è l’unica delle 32 squadre di Champions League a non aver preso nemmeno un gol nelle ultime 2 giornate della fase a gironi. Un risultato incredibile per una formazione che nei primi 3 turni della coppa dalle grandi orecchie aveva incassato la bellezza di 11 reti. Dopo il girone di andata infatti la Dea era l’emblema della difesa colabrodo della competizione: 4 gol presi a Zagabria, 2 dallo Shakhtar a San Siro e 5 a Manchester dal City. Nessuna delle altre squadre impegnate ai gironi di Champions League era reduce da un simile passivo. Il solo altro in doppia cifra nel computo dei gol incassati era il Genk con 10 gol: 6 a Salisburgo, nessuno in casa dal Napoli e 4 a Liverpool.