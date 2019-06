D a quando esiste la Champions League tutti vogliono arrivare a giocarla: i club più prestigiosi o aspiranti tali per sperare di vincerla, gli altri per capitalizzare economicamente la partecipazione al torneo. In primis per il ricco montepremi, ma anche per i molteplici benefit secondari che assicura il solo essere fra le 32 elette. In questo approfondimento analizzeremo questi «benefit secondari», che poi tanto secondari in verità non sono affatto.